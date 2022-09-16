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Симонян: «Спартаку» пригодился бы Кокорин, особенно если бы он забивал в каждой игре

Симонян: «Спартаку» пригодился бы Кокорин, особенно если бы он забивал в каждой игре
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Легендарный футболист сборной СССР и «Спартака» Никита Симонян считает, что московскому клубу мог бы пригодиться нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин. По его словам, Кокорин – действительно талантливый парень, который принёс много пользы российскому футболу.

«Я всегда болею и остро переживаю за таких людей, как Александр Кокорин, которые много отдали нашему футболу, принесли пользу. Конечно, жалко его. Жаль, что он не раскрыл свой талант. Саша — действительно талантливый парень. Но чёрт его знает… У каждого своя судьба.

Пригодился бы он нынешнему «Спартаку»? Думаю, да. Если бы забивал в каждой игре, точно да!» — приводит слова Симоняна «РБ Спорт».

Напомним, права на Александра Кокорина принадлежат итальянской «Фиорентине». За «Арис» россиянин выступает на правах аренды. Недавно Кокорин забил гол в официальном матче впервые за 655 дней.

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