Эрик тен Хаг: Роналду полностью нацелен на то, чтобы принести пользу «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о голе форварда команды Криштиану Роналду в матче Лиги Европы с «Шерифом». Португальский нападающий помог своей команде победить со счётом 2:0.
Этот гол стал первым для Роналду в нынешнем сезоне. По мнению тен Хага, вскоре португалец будет забивать чаще.
«Он был близок к голам. А когда Роналду полностью наберёт форму, он будет реализовывать моменты. Я думаю, что он полностью нацелен на то, чтобы принести пользу команде, вовлечён в процесс», — цитирует тен Хага пресс-служба «Манчестер Юнайтед».
«Манчестер Юнайтед» одержал первую победу в нынешнем сезоне в Лиге Европы. Ещё один мяч в этой встрече забил вингер Джейдон Санчо. Тен Хаг отметил и его вклад в победу.
Эти легенды футбола сделали «золотой» хет-трик из трофеев
- 16 сентября 2022
-
12:46
-
12:45
-
12:25
-
12:20
-
12:17
-
12:10
-
11:57
-
11:50
-
11:44
-
11:39
-
11:15
-
11:11
-
10:47
-
10:45
-
10:42
-
10:40
-
10:38
-
10:24
-
10:15
-
10:01
-
10:00
-
09:55
-
09:47
-
09:42
-
09:36
-
09:32
-
09:15
-
08:55
-
08:45
-
08:42
-
08:30
-
08:00
-
07:35
-
06:59
-
06:48