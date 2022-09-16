Эрик тен Хаг: Роналду полностью нацелен на то, чтобы принести пользу «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о голе форварда команды Криштиану Роналду в матче Лиги Европы с «Шерифом». Португальский нападающий помог своей команде победить со счётом 2:0.



Этот гол стал первым для Роналду в нынешнем сезоне. По мнению тен Хага, вскоре португалец будет забивать чаще.



«Он был близок к голам. А когда Роналду полностью наберёт форму, он будет реализовывать моменты. Я думаю, что он полностью нацелен на то, чтобы принести пользу команде, вовлечён в процесс», — цитирует тен Хага пресс-служба «Манчестер Юнайтед».

«Манчестер Юнайтед» одержал первую победу в нынешнем сезоне в Лиге Европы. Ещё один мяч в этой встрече забил вингер Джейдон Санчо. Тен Хаг отметил и его вклад в победу.

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