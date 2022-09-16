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Сергей Ташуев — основной кандидат на пост главного тренера «Ахмата»

Сергей Ташуев — основной кандидат на пост главного тренера «Ахмата»
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Известный российский специалист Сергей Ташуев близок к тому, чтобы возглавить грозненский «Ахмат». Ташуев — основной кандидат на пост главного тренера «Ахмата». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«После того, как с несколькими кандидатами не удалось договориться, руководство «Ахмата» обратилось к кандидатуре Ташуева. В ближайшее время он может возглавить команду», — добавил источник «Чемпионата».

Ранее грозненцы отправили в отставку главного тренера команды Андрея Талалаева. Он был уволен после матча РПЛ с «Пари НН» (1:3). Сообщалось, что решение об увольнении специалиста было принято ещё в перерыве матча. У него возник конфликт с руководством клуба, из-за чего с ним было решено расстаться.

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