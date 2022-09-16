Неймар поддержал Винисиуса, которого на испанском ТВ сравнили с обезьяной

Нападающий «ПСЖ» Неймар поддержал вингера мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора.

Президент Испанской ассоциации спортивных агентов Педро Браво в эфире El Chiringuito TV оскорбил Винисиуса. Ему не понравилось, как бразилец празднует голы.

«Если ты хочешь танцевать самбу, то иди на танцевальную площадку. Здесь ты должен уважать коллег и перестать вести себя как обезьяна», – сказал Браво.

В свою очередь, Неймар призвал Винисиуса оставаться собой. Таким образом он поддержал бразильца.

«Беги, танцуй, иди в обводку, будь собой, мой мальчик. После следующего гола станцуем вместе», — написал Неймар в соцсетях, опубликовав фото Винисиуса.