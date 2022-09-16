Санчо прокомментировал гол Роналду в ворота «Шерифа»
Поделиться
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо оценил игру форварда команды Криштиану Роналду в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы с «Шерифом». Португалец забил первый мяч в сезоне и помог своей команде победить со счётом 2:0.
«Нам было грустно начинать розыгрыш Лиги Европы с поражения. Поэтому мы понимали, что обязаны обыгрывать «Шериф». Я очень рад, что сумел забить. Но главное — три очка. Я буду продолжать работать на команду.
Когда Роналду забивает и чувствует уверенность в себе, он может забить два, три, четыре мяча. Мы очень рады за него», — приводит слова Санчо пресс-служба «Манчестер Юнайтед».
«Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы стартовал с поражения в матче с «Реалом Сосьедад».
Самые результативные клубы в АПЛ
Новость по темеЛисандро Мартинес: знаем, как важны голы Роналду
Комментарии
- 16 сентября 2022
-
14:13
-
14:10
-
14:02
-
13:58
-
13:42
-
13:40
-
13:36
-
13:25
-
13:18
-
13:15
-
13:14
-
12:46
-
12:45
-
12:25
-
12:20
-
12:17
-
12:10
-
11:57
-
11:50
-
11:44
-
11:39
-
11:15
-
11:11
-
10:47
-
10:45
-
10:42
-
10:40
-
10:38
-
10:24
-
10:15
-
10:01
-
10:00
-
09:55
-
09:47
-
09:42
Партнерский контент