Санчо прокомментировал гол Роналду в ворота «Шерифа»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо оценил игру форварда команды Криштиану Роналду в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы с «Шерифом». Португалец забил первый мяч в сезоне и помог своей команде победить со счётом 2:0.



«Нам было грустно начинать розыгрыш Лиги Европы с поражения. Поэтому мы понимали, что обязаны обыгрывать «Шериф». Я очень рад, что сумел забить. Но главное — три очка. Я буду продолжать работать на команду.



Когда Роналду забивает и чувствует уверенность в себе, он может забить два, три, четыре мяча. Мы очень рады за него», — приводит слова Санчо пресс-служба «Манчестер Юнайтед».

«Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы стартовал с поражения в матче с «Реалом Сосьедад».

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