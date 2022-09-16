Суд отказал в наложении ареста на имущество и финансы ФК «Уфа»

Арбитражный суд Республики Башкортостан отказал акционерному обществу «Региональный фонд» в оказании обеспечительных мер по иску в отношении ФК «Уфа». Об этом сообщается на официальном сайте суда. Ранее «Региональный фонд» подал иск в отношении клуба с целью взыскания свыше 105 миллионов рублей.



В качестве обеспечительных мер «Региональный фонд» требовал наложить арест на движимое и недвижимое имущество «Уфы», а также на ту сумму, которую требуют к взысканию. Мотивировано такое требование тем, что «Действия ответчика по распоряжению своим имуществом могут причинить значительный ущерб истцу и повлекут затруднительность или невозможность исполнения судебного акта».



«Изучив заявление о принятии обеспечительных мер, суд полагает требование об обеспечении иска не подлежащим удовлетворению», — сказано в определении суда.



Ранее Шамиль Газизов в интервью «Чемпионату» объяснил, откуда у «Уфы» появился долг в 105 миллионов рублей.

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