Дэвид Бекхэм признался, что отстоял в очереди 12 часов для прощания с Елизаветой II
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Бывший футболист сборной Англии, мадридского «Реала» и «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм признался, что отстоял 12 часов в очереди, чтобы проститься с бывшей королевой Великобритании Елизаветой II.
«Мне так повезло, что у меня было несколько моментов в жизни, чтобы быть рядом с Её Величеством. Печальный день, но это день, чтобы вспомнить невероятное наследие, которое она оставила», — приводит слова Бекхэма ITV News.
Издание также уточняет, что Бекхэм заявил о том, что был вынужден отстоять 12 часов в очереди для прощания с королевой. Английские СМИ сообщают, что 47-летний Дэвид Бекхэм занял живую очередь, растянувшуюся на восемь километров, в два часа ночи.
Королева Елизавета II и спорт. Видеоролик:
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