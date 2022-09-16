Агент Дриусси считает, что Сергей Семак виноват в слабой карьере Себастьяна в «Зените»

Эрнан Берман, агент нападающего «Остина» Себастьяна Дриусси, считает, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак не смог раскрыть лучших качеств аргентинского форварда.
«Думаю, Семак неправильно использовал Дриусси в «Зените». Учитывая количество голов, которые Дриусси забивает за «Остин» в МЛС, можно сказать, что тренер «Зенита» не смог раскрыть его лучшие качества, ставил его не на ту позицию. А здесь Дриусси смог по-настоящему раскрыться. Мне не кажется, что ему не подошла РПЛ — просто у Себастьяна не сложилось конкретно в этой команде, так бывает», — приводит слова Бермана «РБ Спорт».
26-летний Дриусси выступал за «Зенит» с 2017 по 2021 год. В российской команде нападающий в 138 матчах забил 25 голов и отдал 21 результативных передачу. Летом прошлого года Себастьян выкупил свой контракт за € 6,36 млн и перешёл в «Остин», выступающий в МЛС. В новой команде Дриусси забил 25 голов и отдал девять голевых передач в 49 встречах.
У «Спартака» катастрофа, а «Зенит» жесток. Обзор 9-го тура РПЛ. Премьер-лига несправедливости #18:
- 16 сентября 2022
-
21:41
-
21:35
-
21:33
-
21:26
-
21:21
-
21:15
-
21:14
-
21:00
-
20:52
-
20:47
-
20:19
-
20:15
-
20:09
-
20:08
-
20:05
-
20:00
-
19:50
-
19:33
-
19:25
-
19:20
-
19:12
-
19:09
-
19:00
-
18:57
-
18:45
-
18:26
-
18:21
-
18:17
-
18:15
-
18:10
-
18:02
-
18:00
-
17:50
-
17:45
-
17:38