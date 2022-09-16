Агент Дриусси считает, что Сергей Семак виноват в слабой карьере Себастьяна в «Зените»

Эрнан Берман, агент нападающего «Остина» Себастьяна Дриусси, считает, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак не смог раскрыть лучших качеств аргентинского форварда.

«Думаю, Семак неправильно использовал Дриусси в «Зените». Учитывая количество голов, которые Дриусси забивает за «Остин» в МЛС, можно сказать, что тренер «Зенита» не смог раскрыть его лучшие качества, ставил его не на ту позицию. А здесь Дриусси смог по-настоящему раскрыться. Мне не кажется, что ему не подошла РПЛ — просто у Себастьяна не сложилось конкретно в этой команде, так бывает», — приводит слова Бермана «РБ Спорт».

26-летний Дриусси выступал за «Зенит» с 2017 по 2021 год. В российской команде нападающий в 138 матчах забил 25 голов и отдал 21 результативных передачу. Летом прошлого года Себастьян выкупил свой контракт за € 6,36 млн и перешёл в «Остин», выступающий в МЛС. В новой команде Дриусси забил 25 голов и отдал девять голевых передач в 49 встречах.

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