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«Это была мечта фанатов «Манчестер Юнайтед». Пол Скоулз подшутил над Гари Невиллом

«Это была мечта фанатов «Манчестер Юнайтед». Пол Скоулз подшутил над Гари Невиллом
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Сегодня, 16 сентября, бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл отмечает 30-летие со дня дебюта за английскую команду в матче с московским «Торпедо» в Кубке УЕФА. В честь этого англичанин опубликовал сообщение в соцсетях, но получил шутку от бывшего одноклубника Пола Скоулза.

«30 лет назад произошёл мой дебют за «Манчестер Юнайтед» в матче с московским «Торпедо». Если бы я умер на следующий день, я сыграл за «Юнайтед». Это была мечта», — написал Невилл.

«Это также была мечта фанатов «Юнайтед», — отреагировал Скоулз.

47-летний Невилл играл за манкунианцев всю карьеру, завершив её в феврале 2011 года. На его счету 30 трофеев, включая 12 побед в чемпионате Англии и две — в Лиге чемпионов.

Гол Амира Ибрагимова за юношескую команду «Манчестер Юнайтед». Видеоролик:

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