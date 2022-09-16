«Это была мечта фанатов «Манчестер Юнайтед». Пол Скоулз подшутил над Гари Невиллом

Сегодня, 16 сентября, бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл отмечает 30-летие со дня дебюта за английскую команду в матче с московским «Торпедо» в Кубке УЕФА. В честь этого англичанин опубликовал сообщение в соцсетях, но получил шутку от бывшего одноклубника Пола Скоулза.
«30 лет назад произошёл мой дебют за «Манчестер Юнайтед» в матче с московским «Торпедо». Если бы я умер на следующий день, я сыграл за «Юнайтед». Это была мечта», — написал Невилл.
«Это также была мечта фанатов «Юнайтед», — отреагировал Скоулз.
47-летний Невилл играл за манкунианцев всю карьеру, завершив её в феврале 2011 года. На его счету 30 трофеев, включая 12 побед в чемпионате Англии и две — в Лиге чемпионов.
Гол Амира Ибрагимова за юношескую команду «Манчестер Юнайтед». Видеоролик:
- 16 сентября 2022
-
23:25
-
23:24
-
23:18
-
23:07
-
22:45
-
22:39
-
22:30
-
22:30
-
22:30
-
22:18
-
22:14
-
22:00
-
21:41
-
21:35
-
21:33
-
21:26
-
21:21
-
21:15
-
21:14
-
21:00
-
20:52
-
20:47
-
20:19
-
20:15
-
20:09
-
20:08
-
20:05
-
20:00
-
19:50
-
19:33
-
19:25
-
19:20
-
19:12
-
19:09
-
19:00