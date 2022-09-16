Гари Невилл вспомнил дебют за «Манчестер Юнайтед» в матче с московским «Торпедо»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл вспомнил дебют за английскую команду в матче 1/32 финала Кубка УЕФА – 1992/1993 c московским «Торпедо». Эта встреча состоялась ровно 30 лет назад.

«Игры за «Манчестер Юнайтед» вызывают много эмоций, но я никогда не плакал ни из-за побед, ни из-за поражений. Однако есть три момента, которые довели меня почти до эмоционального состояния: Барселона. Получение контракта в 14 лет, в котором говорилось, что у меня будет шанс. Дебют.



Про последний, думаю: «Я играл за «Юнайтед». Это был важный момент для меня. Такое ощущение, что это было так давно. Ну, это было так давно. И это был вброс из-за боковой. Мой дебют был вбрасыванием из-за боковой с московским «Торпедо». Вот оно. Я не коснулся мяча ногами. Я не знаю, был ли это единственный раз, когда такое произошло. На самом деле это символизировало мою карьеру!» — приводит слова Невилла пресс-служба «Манчестер Юнайтед» на официальном сайте.

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