Гари Невилл вспомнил дебют за «Манчестер Юнайтед» в матче с московским «Торпедо»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл вспомнил дебют за английскую команду в матче 1/32 финала Кубка УЕФА – 1992/1993 c московским «Торпедо». Эта встреча состоялась ровно 30 лет назад.
«Игры за «Манчестер Юнайтед» вызывают много эмоций, но я никогда не плакал ни из-за побед, ни из-за поражений. Однако есть три момента, которые довели меня почти до эмоционального состояния: Барселона. Получение контракта в 14 лет, в котором говорилось, что у меня будет шанс. Дебют.
Про последний, думаю: «Я играл за «Юнайтед». Это был важный момент для меня. Такое ощущение, что это было так давно. Ну, это было так давно. И это был вброс из-за боковой. Мой дебют был вбрасыванием из-за боковой с московским «Торпедо». Вот оно. Я не коснулся мяча ногами. Я не знаю, был ли это единственный раз, когда такое произошло. На самом деле это символизировало мою карьеру!» — приводит слова Невилла пресс-служба «Манчестер Юнайтед» на официальном сайте.
Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты? Видеоролик:
- 16 сентября 2022
-
20:19
-
20:15
-
20:09
-
20:08
-
20:05
-
20:00
-
19:50
-
19:33
-
19:25
-
19:20
-
19:12
-
19:09
-
19:00
-
18:57
-
18:45
-
18:26
-
18:21
-
18:17
-
18:15
-
18:10
-
18:02
-
18:00
-
17:50
-
17:45
-
17:38
-
17:37
-
17:30
-
17:26
-
17:15
-
17:10
-
17:00
-
16:59
-
16:45
-
16:41
-
16:33