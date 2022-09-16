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«Ливерпуль» не намерен возвращать Артура обратно в «Ювентус»

«Ливерпуль» не намерен возвращать Артура обратно в «Ювентус»
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«Ливерпуль» не будет досрочно прекращать аренду Артура из «Ювентуса», сообщает спортивный журналист Фабрицио Романо в своих социальных сетях. По информации источника, речи о досрочном возвращении Артура нет. Об этом рассказали представители клуба и игрока.

Ранее появилась информация, что сам итальянский клуб не хотел бы возвращения бразильца, так как тот не входит в планы главного тренера «старой синьоры» Массимилиано Аллегри.

Напомним, Артур перешёл в аренду в «Ливерпуль» на самом флажке летнего трансферного окна. Соглашение в рамках сделки действует до конца сезона-2022/2023. Также у мерсисайдцев есть опция выкупа полузащитника за € 37,5 млн.

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