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«Ливерпуль» может отправить Артура обратно в «Ювентус»

«Ливерпуль» может отправить Артура обратно в «Ювентус»
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«Ливерпуль» может уже зимой расторгнуть арендное соглашение с «Ювентусом» по полузащитнику Артуру и отправить того обратно в итальянский клуб. Об этом сообщает издание Tuttomercatoweb.

По сведениям журналистов, английский клуб хочет освободить место для крупного трансфера в ближайшее трансферное окно, которое откроется в январе. В связи с многочисленными травмами полузащитников «Ливерпуль» хочет усилить центральную линию своей команды, чтобы повысить свои шансы на трофеи в этом сезоне. Сам итальянский клуб не хотел бы возвращения бразильца, так как тот не входит в планы главного тренера «старой синьоры» Массимилиано Аллегри.

Напомним, Артур перешёл в аренду в «Ливерпуль» на самом флажке летнего трансферного окна. Соглашение в рамках сделки действует до конца сезона-2022/2023. Также у мерсисайдцев есть опция выкупа полузащитника за € 37,5 млн.

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