Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игроки «Кадиса» поддержали болельщика, перенёсшего инфаркт на матче с «Барселоной». Фото

Игроки «Кадиса» поддержали болельщика, перенёсшего инфаркт на матче с «Барселоной». Фото
Комментарии

Футболисты испанского «Кадиса» вышли на матч 6-го тура чемпионата страны в майках с надписью «Выздоравливай, Антонио». Они обратились к болельщику, которому стало плохо во время игры предыдущего тура с «Барселоной» (0:4).

Матч, прошедший 10 сентября на домашнем стадионе «Кадиса» «Нуэво Мирандилья», был омрачён паузой, возникшей на 82-й минуте. Главный арбитр игры Карлос Дель Серро Гранде остановил встречу из-за ухудшения состояния одного из болельщиков на трибунах. В итоге фанат был госпитализирован в больницу, а матч продолжен спустя некоторое время.

Вратарь «Кадиса» несётся с дефибриллятором к трибуне. Видеоролик:

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.

Новость по теме
Президент «Кадиса» рассказал о состоянии болельщика, перенёсшего инфаркт на матче
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022