Игроки «Кадиса» поддержали болельщика, перенёсшего инфаркт на матче с «Барселоной». Фото

Футболисты испанского «Кадиса» вышли на матч 6-го тура чемпионата страны в майках с надписью «Выздоравливай, Антонио». Они обратились к болельщику, которому стало плохо во время игры предыдущего тура с «Барселоной» (0:4).

Матч, прошедший 10 сентября на домашнем стадионе «Кадиса» «Нуэво Мирандилья», был омрачён паузой, возникшей на 82-й минуте. Главный арбитр игры Карлос Дель Серро Гранде остановил встречу из-за ухудшения состояния одного из болельщиков на трибунах. В итоге фанат был госпитализирован в больницу, а матч продолжен спустя некоторое время.

Вратарь «Кадиса» несётся с дефибриллятором к трибуне. Видеоролик:

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