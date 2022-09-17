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В женской Бундеслиге установили новый рекорд посещаемости: 23 200 зрителей

В женской Бундеслиге установили новый рекорд посещаемости: 23 200 зрителей
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Сегодня, 16 сентября, состоялся матч-открытие женской Бундеслиги с участием франкфуртского «Айнтрахта» и мюнхенской «Баварии». Встреча состоялась во Франкфурте и завершилась со счётом 0:0. Матч посетили 23 200 зрителей: это новый рекорд посещаемости для матчей женской Бундеслиги, сообщает пресс-служба «Айнтрахта».

Прошлый рекорд посещаемости составлял 12 464 зрителя. За «Баварию» в матче принимала участие чемпионка Европы – 2022, футболистка сборной Англии Джорджия Стэнуэй. На шестой минуте игры она получила жёлтую карточку, а на 47-й минуте была заменена.

Действующим чемпионом Германии является «Вольфсбург». В прошлом сезоне «Айнтрахт» занял третье место в женской Бундеслиге, а «Бавария» — второе. Сборная Германии является финалистом прошедшего этим летом чемпионата Европы.

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