Нигматуллин заявил, что не наблюдает прогресса в карьере Хайкина

Экс-вратарь сборной России Руслан Нигматуллин сравнил голкипера «Будё-Глимт» Никиту Хайкина с вратарем «Краснодара» Матвеем Сафоновым.

«Первым номером в сборной России, я считаю, является Матвей Сафонов, он себя проявляет достаточно ярко и надёжно в чемпионате России. Никита Хайкин неплохой голкипер, но его нельзя сравнивать по уровню мастерства и с потенциалом Сафонова.

Хайкину сейчас 27 лет, он в самом расцвете сил, но я не наблюдаю скачка в его карьере, чтобы он перешёл, допустим, в клуб Англии. А так, здорово, что вратарь с российскими корнями играет в еврокубках, приятно за ним следить. Желаю удачи», — сказал Нигматуллин в интервью Metaratings.ru.

Напомним, Никита Хайкин выступает за «Будё-Глимт» с марта 2019 года. 27-летний россиянин занимался в академиях «Челси», «Портсмута» и «Рединга».

Хайкин показал, как «Будё-Глимт» отмечал победу в чемпионате. Видеоролик: