«Торпедо» — ЦСКА: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 14:00
Поделиться
Сегодня, 17 сентября, в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Торпедо» сыграет с ЦСКА. Встреча пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Торпедо» — ЦСКА.
Игру обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым из Москвы. Помогать ему будут ассистенты Алексей Стипиди (Краснодар) и Александр Богданов (Верея). В роли резервного рефери выступит Роман Сафьян (Москва).
Московский ЦСКА набрал 20 очков в девяти матчах и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Торпедо» (1) — на последнем, 16-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (23).
Комментарии
- 17 сентября 2022
-
11:36
-
11:06
-
11:00
-
10:49
-
10:43
-
10:22
-
10:17
-
10:02
-
09:53
-
09:44
-
09:30
-
09:29
-
09:24
-
08:58
-
08:26
-
08:24
-
08:15
-
08:08
-
07:54
-
07:42
-
07:37
-
07:16
-
07:15
-
07:06
-
06:37
-
06:21
-
06:16
-
06:08
-
06:06
-
05:56
-
05:42
-
05:25
-
05:17
-
05:00
-
04:47
Партнерский контент