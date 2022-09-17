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«Торпедо» — ЦСКА: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 14:00

«Торпедо» — ЦСКА: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 14:00
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Сегодня, 17 сентября, в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Торпедо» сыграет с ЦСКА. Встреча пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Торпедо» — ЦСКА.

Игру обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым из Москвы. Помогать ему будут ассистенты Алексей Стипиди (Краснодар) и Александр Богданов (Верея). В роли резервного рефери выступит Роман Сафьян (Москва).

Московский ЦСКА набрал 20 очков в девяти матчах и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Торпедо» (1) — на последнем, 16-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (23).

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