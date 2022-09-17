«Урал» — «Ахмат»: составы команд на матч 10-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Урала» и «Ахмата» на матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 12:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Урал» — «Ахмат».



«Урал»: Помазун, Бевеев, Бегич, Быковский, Эмерсон, Газинский, Подберёзкин, Мишкич, Гаджимурадов, Бикфалви, Ранджелович.



«Ахмат»: Шелия, Уциев, Быстров, Богосавац, Тимофеев, Трошечкин, Олейников, Швец, Садулаев, Харин, Ильин.

«Ахмат» набрал 11 очков в девяти матчах и занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Урал» (4) — на 15-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (23).