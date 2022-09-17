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Джикия: честно говоря, удивили результаты «Локомотива» на старте сезона

Джикия: честно говоря, удивили результаты «Локомотива» на старте сезона
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Защитник «Спартака» Георгий Джикия поделился ожиданиями от матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором московская команда сыграет с «Локомотивом».

«Честно говоря, удивили результаты «Локомотива». Ведь после прошлого сезона у них сохранился хороший состав, не уехали многие иностранцы. Но нам на последние результаты соперника ориентироваться не стоит, дерби — это всегда отдельная история.

Для меня «Локомотив», где провёл много лет в детстве, остаётся принципиальным соперником? С годами это ощущается не так остро, но всё равно остаётся», — цитирует Джикию пресс-служба «Спартака».

Напомним, матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Локомотив» состоится в воскресенье, 18 сентября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск. «Спартак» набрал 16 очков и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» (9) – на 11-й позиции.

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