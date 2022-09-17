«Динамо» — «Зенит»: Фернандес получил вторую жёлтую и оставил москвичей в меньшинстве

Сегодня, 17 сентября, проходит центральный матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором московское «Динамо» принимает санкт-петербургский «Зенит». Встреча идёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 19:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



На 64-й минуте защитник «Динамо» Роберто Фернандес проиграл позицию Ивану Сергееву, после чего сфолил. Главный арбитр встречи Сергей Карасёв показал парагвайцу жёлтую карточку, которая стала для него второй в матче, после чего Фернандес покинул поле, оставив свою команду доигрывать встречу в меньшинстве.



«Зенит» является лидером российского чемпионата — у команды набрано 23 очка. «Динамо» с 16 очками занимает шестую строчку турнирной таблицы.