«Зенит» ведёт в счёте 1:0 после первого тайма в матче с московским «Динамо»

Сегодня, 17 сентября, проходит центральный матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором московское «Динамо» принимает санкт-петербургский «Зенит». Встреча идёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 19:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Долгое время команды не могли поразить ворота друг друга. Преимущество в матче большую часть времени было на стороне «Зенита», который нанёс более 10 ударов по воротам соперника. В конце концов статистический перевес превратился в гол. На 35-й минуте полузащитник «Динамо» Матиас Норманн завозился на правом фланге своей половины поля, и после прессинга норвежец потерял мяч. Игрок «Зенита» быстро вывел мяч к штрафной площадке, и никем не закрытый Андрей Мостовой уверенно реализовал голевой момент, отправив мяч низом в нижний левый угол.
«Зенит» является лидером российского чемпионата — у команды набрано 23 очка. «Динамо» с 16 очками занимает шестую строчку турнирной таблицы.
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