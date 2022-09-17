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«Зенит» выиграл шесть матчей подряд в РПЛ с общим счётом 20:2

«Зенит» выиграл шесть матчей подряд в РПЛ с общим счётом 20:2
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Сегодня, 17 сентября, состоялся центральный матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором московское «Динамо» принимало санкт-петербургский «Зенит». Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. «Зенит» одержал шестую победу подряд в чемпионате страны с общим счётом 20:2.

Ранее подопечные Сергея Семака в РПЛ обыграли «Оренбург» (8:0), «Спартак» (2:1), «Урал» (4:0), «Торпедо» (2:0) и ЦСКА (2:1).

«Зенит» набрал 26 очков и оторвался от идущего на втором месте «Ростова» (22 очка). У «Динамо» в активе 16 очков, команда занимает шестое место.

В следующем туре «Зенит» на «Газпром Арене» сыграет с «Ростовом» 2 октября.

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