«Валенсия» в большинстве разгромила «Сельту» в матче чемпионата Испании

Сегодня, 17 сентября, на стадионе «Месталья» в Валенсии состоялся матч 6-го тура чемпионата Испании. Местная «Валенсия» играла с «Сельтой». Финальный свисток Пабло Гонсалеса Фуэртеса зафиксировал победу домашней команды со счётом 2:0.
Счёт в матче на 37-й минуте открыл Саму Кастильехо: испанец обежал всех защитников «Сельты» и был первым на добивании после спасения Агустина Маркесина.
Кастильехо открывает счёт в матче. Видеоролик:
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На 60-й минуте «Сельта» осталась в меньшинстве: прямую красную карточку получил Франко Серви и был удалён Фуэртосом с поля.
После этого «Валенсия» отличилась дважды: на 82-й минуте мяч на свой счёт записал Маркос Андре. На 90+3-й Андре Алмейда с передачи Уго Гильямона сделал счёт 3:0 в пользу «Валенсии».
«Валенсия» набрала девять очков и поднялась на восьмую строчку турнирной таблицы. «Сельта» (7) — 13-я.
- 17 сентября 2022
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