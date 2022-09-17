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«Валенсия» в большинстве разгромила «Сельту» в матче чемпионата Испании

«Валенсия» в большинстве разгромила «Сельту» в матче чемпионата Испании
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Сегодня, 17 сентября, на стадионе «Месталья» в Валенсии состоялся матч 6-го тура чемпионата Испании. Местная «Валенсия» играла с «Сельтой». Финальный свисток Пабло Гонсалеса Фуэртеса зафиксировал победу домашней команды со счётом 2:0.

Счёт в матче на 37-й минуте открыл Саму Кастильехо: испанец обежал всех защитников «Сельты» и был первым на добивании после спасения Агустина Маркесина.

Кастильехо открывает счёт в матче. Видеоролик:

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На 60-й минуте «Сельта» осталась в меньшинстве: прямую красную карточку получил Франко Серви и был удалён Фуэртосом с поля.

Серви удалён. Видеоролик:

После этого «Валенсия» отличилась дважды: на 82-й минуте мяч на свой счёт записал Маркос Андре. На 90+3-й Андре Алмейда с передачи Уго Гильямона сделал счёт 3:0 в пользу «Валенсии».

«Валенсия» набрала девять очков и поднялась на восьмую строчку турнирной таблицы. «Сельта» (7) — 13-я.

Испания - Примера. 6-й тур
17 сентября 2022, суббота. 19:30 МСК
Валенсия
Валенсия
Окончен
3 : 0
Сельта
Виго
1:0 Кастильехо – 37'   2:0 Андре – 82'   3:0 Алмейда – 90+3'
Удаления: нет / Серви – 59'
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