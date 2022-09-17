Михаил Кержаков: почему мы такие сильные? У нас хороший подбор игроков
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Вратарь санкт-петербургского «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал победу команды в матче с московским «Динамо» (2:0).
«Мы доминировали. У нас был не совсем высокий темп, который могли показать. Слабая лига? Она не слабая, ещё есть «Краснодар», «Ростов». Почему Москва такая слабая? Это некорректные вопросы.
Почему мы такие сильные? У нас хороший подбор игроков. Какие будут премиальные, спросите у Александра Ивановича (Медведева. — Прим. «Чемпионата»)», — передаёт слова Кержакова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
«Зенит» является действующим чемпионом России, команда выигрывает Премьер-лигу на протяжении четырёх последних сезонов. РПЛ возобновится 1 октября, впереди — пауза на матчи сборных.
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