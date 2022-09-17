Иван Сергеев назвал главные преимущества московского «Динамо»
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Нападающий «Зенита» Иван Сергеев после победы над «Динамо» (2:0) в 10-м туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ) высказался о сопернике.
«Я не следил за игрой «Динамо», но перед матчем мы разбирали соперника. Они хорошо убегают в быстрые атаки, это молодая команда, как и была при Сандро Шварце. Посмотрим, что они покажут в дальнейшем», — приводит слова Сергеева пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.
«Зенит» набрал 26 очков и оторвался от идущего на втором месте «Ростова» (22 очка). У «Динамо» в активе 16 очков, команда занимает шестое место. В следующем туре «Зенит» на «Газпром Арене» сыграет с «Ростовом» 2 октября.
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