Вильмар Барриос назвал ключевые факторы победы «Зенита» над «Динамо»

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос прокомментировал победу над «Динамо» (2:0) в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).
«Очень рад тому, что мы победили и сумели оторваться от преследователей. Сегодня «Зенит» показал хорошую командную игру и в защите, и в атаке. Думаю, от матча к матчу мы смотримся всё лучше, и это замечательно. Независимо от того, играем мы дома или на выезде, нам всегда хочется побеждать — это самое важное.
Что стало ключевым для победы над «Динамо»? То, что «Зенит» 90 минут поддерживал интенсивность и сконцентрированность. Важным было помнить, что перед нами сложный соперник, особенно опасный на домашнем стадионе. Так что, повторюсь, я рад победе, она сегодня была необходима.
Теперь мои мысли о сборной Колумбии. Я всегда счастлив быть в сборной, ощущать себя её частью. Даже мысли о длинной дороге остаются в стороне, потому что мотивация вновь примерить форму сборной запредельная. Так что сейчас следует подготовиться и в лучшей форме подойти ко встрече с партнёрами по национальной команде», — сказал Барриос в видео, опубликованном на YouTube-канале «Зенита».
- 17 сентября 2022
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