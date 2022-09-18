Ярмоленко высказался о предстоящих матчах сборной Украины с Арменией и Шотландией

Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко рассказал о выступлении в ОАЭ и поделился ожиданиями от предстоящих матчей команды в Лиге наций.

«Конечно, не легко играть в ОАЭ, потому что очень жарко. Нужно время, чтобы привыкнуть. Но ничего страшного. Там все условия для футбола есть – хорошие поля, неплохой футбол. Я доволен своим решением. А по европейской погоде, конечно, соскучился, поэтому можно сейчас погулять, подышать свежим воздухом. В ОАЭ очень жарко, приходится тренироваться при температуре +40, иногда даже больше бывает.

Впереди три тяжелых матча? Как всегда, смотрю на это с позитивом, потому что я знаю наших игроков, знаю наш потенциал и знаю, в какой футбол мы можем играть. Мы никого не боимся, всех уважаем и знаем, за кого мы играем. Поэтому за результат я, как всегда, не могу ничего говорить, но я могу пообещать нашим болельщикам, всем украинцам, что мы отдадим все силы и сделаем так, чтобы нашим болельщикам было за нас не стыдно. Результат уже увидим, каким будет. Но я знаю, что если ты отдаешь все силы в футболе, то результат потом приходит», — сказал Ярмоленко на YouTube-канале УАФ.

В сентябре сборной Украины предстоит дважды сыграть с Шотландией и один раз с Арменией в Лиге наций.