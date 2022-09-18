Агилар: поражение в матче с «Ференцварошем» сбило «Монако» с ног

Защитник «Монако» Рубен Агилар сообщил, что поражение в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы с «Ференцварошем» (0:1) серьёзно повлияло на команду.



«Поражение в матче с «Ференцварошем» сбило нас с ног, потому что мы хотели выйти на первое место в группе Лиги Европы. Это досадно, потому что второй тайм получился неплохим в нашем исполнении, несмотря на то, что мы уступили. Приложим все усилия, чтобы выдать хорошую игру в матче с «Реймсом» и со спокойной душой уйти на перерыв», — приводит слова Агилара пресс-служба «Монако».



Матч 8-го тура французской Лиги 1 сезона-2022/2023 «Реймс» — «Монако» состоится сегодня, 18 сентября, на стадионе «Огюст Делон II» в Реймсе. Начало встречи — в 14:00 мск.