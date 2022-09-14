«Монако» — «Ференцварош». Головин против Черчесова. Голам быть!

Россияне находятся по разные стороны баррикад, и в грядущей игре будет не до старых воспоминаний.

15 сентября состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы «Монако» — «Ференцварош». Начало игры — в 19:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу французов в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.42. Успех венгров оценён экспертами в 8.10. Ставки на ничью принимаются за 5.00.

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Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Монако» — «Ференцварош» 15 сентября 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Монако» — «Ференцварош» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.68, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.26. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.08. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.71. Поставить на «обе забьют» можно за 1.92.

Анализ и прогноз на матч Лиги Европы «Монако» — «Ференцварош» (15.09.2022)

После Лиги чемпионов традиционно наступает пора другого престижного европейского турнира — Лиги Европы. На 15 сентября запланировано 15 встреч 2-го тура группового этапа. В одной из них померяются силами «Монако» и «Ференцварош». Стартовый свисток прозвучит в 19:45 мск.

Как мы помним, в последних 10 матчах минувшего розыгрыша чемпионата Франции «Монако» не потерпел ни одного поражения при одном ничейном результате с «Лансом» (2:2). В остальных встречах монегаски одержали уверенные победы, порадовав результативностью. В текущем сезоне, несмотря на несколько классных усилений, они пока не столь стабильны.

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Стартовали подопечные Филиппа Клемана с поражения от ПСВ из Эйндховена в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. Первая встреча команд завершилась вничью – 1:1, а во второй французы уступили голландцам в дополнительное время со счётом 2:3. Далее последовали противоречивые выступления монегасков в Лиге 1.



За первые пять туров красно-белые одержали только одну победу – над «Страсбургом» (2:1). Также они сыграли вничью с «Ренном» (1:1) и «ПСЖ» (1:1), а поражения потерпели от «Ланса» (1:4) и скромного «Труа» (2:4). Бросается в глаза то, что во всех вышеперечисленных матчах монегаски пропускали.

Филипп Клеман сделал выводы из неудач и занялся улучшением обороны. За счёт этого его подопечные одержали три победы кряду. Сначала обыграли «Ниццу» (1:0) в 6-м туре чемпионата и «Црвену Звезду» (тоже 1:0) во встрече 1-го тура группового этапа Лиги Европы, а затем и «Лион» (2:1) в матче 7-го тура французского первенства.

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Не последнюю роль в успехах сыграл Александр Головин. После матча со «львами» он удостоился особой похвалы от Клемана. Наставник рассказал, что у россиянина была особая роль – мешать полузащитнику «Лиона» Максансу Какере, способному изменить ход встречи. Очевидно, с задачей хавбек справился. Также тренер отметил классную игру в атаке и улучшение физической формы Головина. Так держать!

У «Ференцвароша» тоже имеется в стане один россиянин. И не абы кто, а Станислав Черчесов, дошедший во главе сборной России до 1/4 финала домашнего чемпионата мира в 2018 году (кстати, вместе с Головиным). Опытный специалист возглавил «фроди» в середине прошлого сезона. На адаптацию в новом для себя первенстве ему не потребовалось много времени.

За последние 14 матчей минувшего розыгрыша чемпионата Венгрии «зелёные орлы» под руководством Черчесова потерпели только одно поражение и три раза сыграли вничью. В остальных встречах одержали победы и оформили «золотой» дубль – победу в чемпионате и Кубке Венгрии.



Текущий сезон «Ференцварош» Черчесова начал с уверенных побед над «Тоболом» и братиславским «Слованом» во втором и третьем квалификационных раундах Лиги чемпионов соответственно. Затем команда из Будапешта обидно уступила в заключительном квалификационном раунде «Карабаху» и отправилась в Лигу Европы.



В раунде плей-офф второго по значимости международного европейского клубного турнира «фроди» без особого труда разделались с действующим чемпионом Ирландии – «Шэмрок Роверс». В первом матче одержали разгромную победу – 4:0, а во втором уступили с минимальным счётом. Таким образом, добыли путёвку в групповой этап Лиги Европы.



Тут-то и началось всё самое интересное. В матче 1-го тура подопечные Черчесова обыграли действующего чемпиона Турции – «Трабзонспор» (3:2). И это при том, что почти всю встречу они провели в меньшинстве. Сразу после этого «зелёные орлы» разгромили крепкую «Кишварду» (3:0) во встрече 8-го тура чемпионата Венгрии.

Полагаем, сыграет ставка «обе забьют». Коэффициент – 1.92. Безусловно, уровень первенства монегасков выше, чем у команды из Будапешта. Да и три победы кряду в последних матчах в различных соревнованиях говорят о том, что красно-белые вливаются в ритм текущего сезона и постепенно набирают ход. Плюс предстоящий матч состоится на их домашнем стадионе.

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Однако все ли вопросы оборонительного характера успел урегулировать Филипп Клеман? «Лион» недавно сумел забить, и у «Ференцвароша», на наш взгляд, есть все шансы. За шесть матчей текущего розыгрыша чемпионата Венгрии «фроди» забили целых 18 мячей. Во всех этих играх они одержали победы. На евроарене также наколотили немало. Предлагаем проверить голы с обеих сторон.

Прогноз и ставка на матч Лиги Европы «Монако» — «Ференцварош» 15 сентября 2022 года

В гол «Монако» верится без особого труда. В этом сезоне монегаски ни разу не уходили с поля без забитого мяча. Домашний стадион тем более вряд ли покинут с пустыми руками. «Ференцварош» тоже наверняка сумеет отличиться. Он здорово прибавил при Черчесове и отгрузил по три мяча действующему чемпиону Турции и неслабой «Кишварде». Кроме того, в чемпионате Венгрии повеселился на славу. Ждём забитых мячей от обеих команд.



Ставка: обе забьют за коэффициент 1.92.

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