Лаксальт рассказал, что сказал Карасёву после удаления Фернандеса в матче с «Зенитом»

Защитник «Динамо» Диего Лаксальт рассказал о разговоре с арбитром Сергеем Карасёвым во время матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:2).

«Два удаления Фернандеса в РПЛ — часть адаптации. Но обе красные карточки, которые он получил, на мой взгляд, не до конца по делу. Я не уверен, что эти четыре жёлтые карточки, из которых сложилось два удаления, действительно справедливы. Роберто растёт, мы должны помогать ему.



Когда Карасёв показал Фернандесу вторую желтую, я сказал ему: «Он сделал два фола — ты дал две жёлтые карточки. На мне был фол, соперник не получил». Но надо быть осторожным. Арбитры — тоже люди, которые могут делать ошибки», — сказал Лаксальт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.