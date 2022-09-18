Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — «Локомотив». Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лаксальт рассказал, что сказал Карасёву после удаления Фернандеса в матче с «Зенитом»

Лаксальт рассказал, что сказал Карасёву после удаления Фернандеса в матче с «Зенитом»
Комментарии

Защитник «Динамо» Диего Лаксальт рассказал о разговоре с арбитром Сергеем Карасёвым во время матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:2).

«Два удаления Фернандеса в РПЛ — часть адаптации. Но обе красные карточки, которые он получил, на мой взгляд, не до конца по делу. Я не уверен, что эти четыре жёлтые карточки, из которых сложилось два удаления, действительно справедливы. Роберто растёт, мы должны помогать ему.

Когда Карасёв показал Фернандесу вторую желтую, я сказал ему: «Он сделал два фола — ты дал две жёлтые карточки. На мне был фол, соперник не получил». Но надо быть осторожным. Арбитры — тоже люди, которые могут делать ошибки», — сказал Лаксальт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Новость по теме
Диего Лаксальт объяснил, почему «Динамо» проиграло «Зениту»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022