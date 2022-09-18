Абрахам: Моуринью никогда не хвалит меня
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Нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам поделился мнением о главном тренере команды Жозе Моуринью.
«Моуринью — один из лучших тренеров. Он знает, как общаться с футболистами, как найти лучший подход к каждому. В моём случае, он никогда не хвалит меня. В перерыве матчей я не получаю от него ободряющих слов, хотя в глубине души думаю: «А знаешь, я довольно хорош на поле». Он всегда хочет, чтобы ты играл лучше», — приводит слова Абрахама Daily Mail.
Напомним, англичанин перешёл в «Рому» из «Челси» перед началом сезона-2021/2022 за € 40 млн. У «Челси» есть опция выкупить футболиста обратно за € 80 млн.
«Рома» в шести матчах набрал 13 очков и занимает пятое место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2022/2023.
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