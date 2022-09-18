Защитник «Динамо» Лаксальт: пока рано говорить, что «Зенит» уже чемпион
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Защитник «Динамо» Диего Лаксальт высказался о «Зените» после матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Напомним, санкт-петербургский клуб обыграл «Динамо» со счётом 2:0.
«Зенит» обыграл всех конкурентов? Пока рано говорить, что они уже чемпионы. Да, выиграли четыре последних титула — они фавориты. Против «Зенита» нельзя позволять себе совершать такие ошибки, как это сделали мы», — сказал Лаксальт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Санкт-петербургский «Зенит» в 10 матчах набрал 26 очков и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Московское «Динамо» (16) — на шестом месте. Действующим чемпионом России является «Зенит».
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