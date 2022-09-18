«Пари НН» — «Оренбург»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 14:00
Поделиться
Сегодня, 18 сентября, в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Пари Нижний Новгород» сыграет с «Оренбургом». Встреча пройдёт на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Пари НН» — «Оренбург».
Игру обслужит бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим из Люберец. Помогать ему будут ассистенты Игорь Демешко (Химки) и Михаил Иванов (Кострома). В роли резервного рефери выступит Евгений Буланов (Саранск).
«Пари НН» набрал 12 очков в девяти матчах и занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Оренбург» (9) — на 12-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (26).
Комментарии
- 18 сентября 2022
-
12:02
-
12:00
-
11:50
-
11:50
-
11:48
-
11:30
-
11:26
-
11:22
-
11:10
-
11:00
-
11:00
-
10:42
-
10:40
-
10:38
-
10:34
-
10:20
-
10:02
-
10:00
-
09:59
-
09:40
-
09:40
-
09:32
-
09:30
-
09:30
-
09:00
-
08:51
-
08:20
-
07:54
-
07:32
-
07:23
-
07:11
-
06:59
-
06:56
-
06:23
-
06:07
Партнерский контент