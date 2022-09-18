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«Пари НН» — «Оренбург»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 14:00

«Пари НН» — «Оренбург»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 14:00
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Сегодня, 18 сентября, в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Пари Нижний Новгород» сыграет с «Оренбургом». Встреча пройдёт на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Пари НН» — «Оренбург».

Игру обслужит бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим из Люберец. Помогать ему будут ассистенты Игорь Демешко (Химки) и Михаил Иванов (Кострома). В роли резервного рефери выступит Евгений Буланов (Саранск).

«Пари НН» набрал 12 очков в девяти матчах и занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Оренбург» (9) — на 12-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (26).

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