Абрахам: Дибала обладает лидерскими качествами, хоть и выглядит на 12 лет

Нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам высказался о товарище по команде форварде Пауло Дибале.



«Дибала талантлив. Он так же хорош, как и в FIFA. Он обладает лидерскими качествами, хоть и выглядит на 12 лет. Он получил эти навыки, выигрывая трофеи с «Ювентусом», и это то, что нам нужно. Это хорошо для команды и для меня. Мы налаживаем связь», — приводит слова Абрахама Daily Mail.



Напомним, Дибала перешёл в «Рому» в летнее трансферное окно. В нынешнем сезоне 28-летний аргентинский футболист принял участие в шести матчах итальянской Серии А, забил три гола и отдал две результативные передачи. Ранее Дибала выступал за «Институто», «Палермо» и «Ювентус». С 2015 года форвард вызывается в национальную команду Аргентины.

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