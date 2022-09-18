Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — «Локомотив». Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Абрахам: Дибала обладает лидерскими качествами, хоть и выглядит на 12 лет

Абрахам: Дибала обладает лидерскими качествами, хоть и выглядит на 12 лет
Комментарии

Нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам высказался о товарище по команде форварде Пауло Дибале.

«Дибала талантлив. Он так же хорош, как и в FIFA. Он обладает лидерскими качествами, хоть и выглядит на 12 лет. Он получил эти навыки, выигрывая трофеи с «Ювентусом», и это то, что нам нужно. Это хорошо для команды и для меня. Мы налаживаем связь», — приводит слова Абрахама Daily Mail.

Напомним, Дибала перешёл в «Рому» в летнее трансферное окно. В нынешнем сезоне 28-летний аргентинский футболист принял участие в шести матчах итальянской Серии А, забил три гола и отдал две результативные передачи. Ранее Дибала выступал за «Институто», «Палермо» и «Ювентус». С 2015 года форвард вызывается в национальную команду Аргентины.

Футболисты Серии А, игравшие только за один клуб

Новость по теме
Абрахам: Моуринью никогда не хвалит меня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022