Кутепов: нравится, что в «Торпедо» я могу подключаться к атакам

Защитник «Торпедо» Илья Кутепов высказался после матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:0). Футболист заявил, что ему нравится возможность подключаться к атакам в составе московской команды.

«Не уверен, что это мой лучший матч за долгое время. Надеюсь, впереди будут игры лучше. Считаю, что это была просто качественная игра. Главное – то, что все в команде сегодня работали друг за друга. Старались, бились, все ребята – молодцы.

Сейчас я играю слева в тройке центральных защитников. Это решение тренерского штаба, и мне комфортно на этой позиции. Нравится, что я могу подключаться к атакам, смещаться по ситуации», — сказал Илья Кутепов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.