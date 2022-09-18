Кутепов: нравится, что в «Торпедо» я могу подключаться к атакам
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Защитник «Торпедо» Илья Кутепов высказался после матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:0). Футболист заявил, что ему нравится возможность подключаться к атакам в составе московской команды.
«Не уверен, что это мой лучший матч за долгое время. Надеюсь, впереди будут игры лучше. Считаю, что это была просто качественная игра. Главное – то, что все в команде сегодня работали друг за друга. Старались, бились, все ребята – молодцы.
Сейчас я играю слева в тройке центральных защитников. Это решение тренерского штаба, и мне комфортно на этой позиции. Нравится, что я могу подключаться к атакам, смещаться по ситуации», — сказал Илья Кутепов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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