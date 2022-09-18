Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — «Локомотив». Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Радимов назвал слухами информацию, что Малком и Клаудиньо хотят получить гражданство РФ

Радимов назвал слухами информацию, что Малком и Клаудиньо хотят получить гражданство РФ
Комментарии

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов, ныне возглавляющий «Зенит-2», отреагировал на новость о желании бразильцев Малкома и Клаудиньо получить российский паспорт. Радимов назвал эту информацию слухами.

«Малком и Клаудиньо хотят получить российское гражданство? Я не в курсе. Всем слухам верить — с ума сойдешь. Когда официально в клубе подтвердят или кто-нибудь из футболистов скажет… Я с утра прочитал комментарий агента по этой информации: сказал, что он вообще такого не слышал. Это слухи», — сказал Радимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, куда перешёл из «Барселоны». Клаудиньо, в свою очередь, защищает цвета сине-бело-голубых с 2021 года. Контракты футболистов рассчитаны до 2027 года.

Новость по теме
Источник: Малком и Клаудиньо начали процесс получения российского гражданства
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022