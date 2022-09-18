Радимов назвал слухами информацию, что Малком и Клаудиньо хотят получить гражданство РФ

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов, ныне возглавляющий «Зенит-2», отреагировал на новость о желании бразильцев Малкома и Клаудиньо получить российский паспорт. Радимов назвал эту информацию слухами.
«Малком и Клаудиньо хотят получить российское гражданство? Я не в курсе. Всем слухам верить — с ума сойдешь. Когда официально в клубе подтвердят или кто-нибудь из футболистов скажет… Я с утра прочитал комментарий агента по этой информации: сказал, что он вообще такого не слышал. Это слухи», — сказал Радимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, куда перешёл из «Барселоны». Клаудиньо, в свою очередь, защищает цвета сине-бело-голубых с 2021 года. Контракты футболистов рассчитаны до 2027 года.
- 18 сентября 2022
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