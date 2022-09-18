«Факел» объявил о назначении Пятибратова главным тренером на постоянной основе
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Воронежский «Факел» объявил об утверждении Дмитрия Пятибратова в должности главного тренера команды.
«Только вперёд, Дмитрий Анатольевич, и только вместе! Пока едины – мы непобедимы», — написала пресс-служба «Факела».
Напомним, специалист работает в тренерском штабе «Факела» с октября 2020 года. В этом сезоне воронежский клуб уволил наставника Олега Василенко, и Пятибратов стал и.о. главного тренера. Теперь же он назначен на эту должность на постоянной основе.
Воронежский «Факел» набрал 7 очков в 9 матчах и занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Лидирует в чемпионате России «Зенит» (26). В тройку лидеров также входят «Ростов» (22) и московский ЦСКА (20).
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