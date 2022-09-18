Никита Баженов: «Локомотив» — раненый зверь. «Спартак» точно фаворит, но легко не будет

Бывший футболист «Спартака» Никита Баженов поделился ожиданиями от матча 10-го тура РПЛ с «Локомотивом».
«Спартаку» легко не будет, потому что «Локомотив» — раненый зверь. Да, у команды есть трудности, но нужно выходить из этой ситуации. Должно быть какое-то самолюбие. «Спартак» — всегда раздражитель. Думаю, будет открытый футбол. Фаворит — точно «Спартак». Не думаю, что за неделю «Локо» что-то кардинально может исправить. Но это футбол: всё бывает, много решает человеческий фактор.
Будем смотреть на индивидуальное мастерство — кто лучше себя проявит, кто выиграет борьбу. Тем более погода в Москве дождливая, поэтому борьба выйдет на первый план. Мне бы очень хотелось посмотреть, как ребята ведут борьбу и добегают. Хочется, чтобы показали лучший футбол: не такой, как с «Ростовом», – сказал Баженов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
- 18 сентября 2022
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