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«Спартак» — «Локомотив». Прямая трансляция
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19:00 Мск
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Никита Баженов: «Локомотив» — раненый зверь. «Спартак» точно фаворит, но легко не будет

Никита Баженов: «Локомотив» — раненый зверь. «Спартак» точно фаворит, но легко не будет
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Бывший футболист «Спартака» Никита Баженов поделился ожиданиями от матча 10-го тура РПЛ с «Локомотивом».

«Спартаку» легко не будет, потому что «Локомотив» — раненый зверь. Да, у команды есть трудности, но нужно выходить из этой ситуации. Должно быть какое-то самолюбие. «Спартак» — всегда раздражитель. Думаю, будет открытый футбол. Фаворит — точно «Спартак». Не думаю, что за неделю «Локо» что-то кардинально может исправить. Но это футбол: всё бывает, много решает человеческий фактор.

Будем смотреть на индивидуальное мастерство — кто лучше себя проявит, кто выиграет борьбу. Тем более погода в Москве дождливая, поэтому борьба выйдет на первый план. Мне бы очень хотелось посмотреть, как ребята ведут борьбу и добегают. Хочется, чтобы показали лучший футбол: не такой, как с «Ростовом», – сказал Баженов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

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