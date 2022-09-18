Тренер «Уфы» Денис Попов вспомнил слова Евгения Гинера после победы над «Краснодаром-2»

Главный тренер «Уфы» Денис Попов высказался о победе команды над «Краснодаром-2» в матче 10-го тура Первой лиги.

«Комментарий будет один, самый основной – это победа волевая! Спасибо ребятам, спасибо болельщикам. Я уже на прошлой пресс-конференции говорил, что мы собрались в этом составе с прошлого матча со СКА и с этого момента для нас чемпионат и начинается. График очень простой: победа дома, ничья на выезде. Мы провели два матча, поэтому я думаю, что мы на правильном пути.

Единственное, что ребята травмы получили и карточки, немного количественно нас не хватает, но ничего, надо терпеть. Как говорил нам всегда Евгений Гинер: «Чтобы в этой жизни что-то получить, надо что-то и отдать». Вот мы сегодня отдали, всю неделю тренировались, друг друга били, тут же восстанавливались, лечились, вот и результат», — приводит слова Попова пресс-служба «Уфы» в телеграм-канале.

В бытность игрока Попов был футболистом московского ЦСКА, президентом которого является Евгений Гинер.