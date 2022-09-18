В «Спартаке» сообщили, что урезали зарплату дисквалифицированному Бальде

Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, какие меры клуб принял в отношении дисквалифицированного игрока Кейта Бальде.

«Мы не можем получить компенсацию — просто сократили по всем направлениям наши расходы: урезали агентскую комиссию, урезали остальные выплаты — в том числе зарплату футболиста. На сколько процентов урезали комиссию? На 30 процентов», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Дисквалификация 27-летнего Бальде истечёт 5 декабря. Его отстранение связано с нарушением антидопинговых процедур во время выступлений за итальянскую «Катанью», в которой он провёл прошлый сезон. За «Спартак» Бальде дебютировал в матче с «Зенитом» (1:2) в 8-м туре РПЛ.