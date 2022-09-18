Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — «Локомотив». Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Севилья» сыграла вничью с «Вильярреалом», у Иско первое результативное действие

«Севилья» сыграла вничью с «Вильярреалом», у Иско первое результативное действие
Комментарии

Сегодня, 18 сентября, на стадионе «Сьюдад де Валенсия» в Валенсии состоялся матч 6-го тура чемпионата Испании. «Вильярреал» встречался с «Севильей». Финальный свисток Алехандро Хосе Эрнандеса Эрнандеса зафиксировал ничью — 1:1.

Счёт в матче был открыт уже на восьмой минуте: Иско прострелил вдоль штрафной площади, и в зоне 11-метровой отметки его передачу замкнул Оливер Торрес. Для экс-полузащитника мадридского «Реала» это первое результативное действие за «Севилью».

Торрес забивает с передачи Иско. Видеоролик:

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.

«Вильярреал» сумел сравнять счёт на 51-й минуте: отличился Алекс Баэна.

Гол Баэны. Видеоролик:

«Вильярреал» набрал 11 очков и поднялся на шестую строчку турнирной таблицы. «Севилья» с пятью очками располагается на 15-й позиции.

Испания - Примера. 6-й тур
18 сентября 2022, воскресенье. 17:15 МСК
Вильярреал
Вильярреал
Окончен
1 : 1
Севилья
Севилья
0:1 Торрес – 8'   1:1 Баэна – 51'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022