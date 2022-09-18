«Севилья» сыграла вничью с «Вильярреалом», у Иско первое результативное действие

Сегодня, 18 сентября, на стадионе «Сьюдад де Валенсия» в Валенсии состоялся матч 6-го тура чемпионата Испании. «Вильярреал» встречался с «Севильей». Финальный свисток Алехандро Хосе Эрнандеса Эрнандеса зафиксировал ничью — 1:1.

Счёт в матче был открыт уже на восьмой минуте: Иско прострелил вдоль штрафной площади, и в зоне 11-метровой отметки его передачу замкнул Оливер Торрес. Для экс-полузащитника мадридского «Реала» это первое результативное действие за «Севилью».

Торрес забивает с передачи Иско. Видеоролик:

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«Вильярреал» сумел сравнять счёт на 51-й минуте: отличился Алекс Баэна.

Гол Баэны. Видеоролик:

«Вильярреал» набрал 11 очков и поднялся на шестую строчку турнирной таблицы. «Севилья» с пятью очками располагается на 15-й позиции.