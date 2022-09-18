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«Унион» Берлин останется лидером Бундеслиги — обыгран «Вольфсбург»

«Унион» Берлин останется лидером Бундеслиги — обыгран «Вольфсбург»
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Сегодня, 17 сентября, в 7-м туре немецкой Бундеслиги сезона-2022/2023 «Унион» принимал «Вольфсбург». Встреча прошла на стадионе «Ан дер Альтен Фёрстерай» в Берлине и завершилась победой хозяев — 2:0.

На 54-й минуте с передачи Шеральдо Бекера ударом головой с близкого расстояния отличился нападающий «Униона» Теозон-Жордан Сибачо. Упрочил преимущество Урса Фишера всё тот же Бекер — он забил на 74-й минуте. «Унион» остаётся единственной командой чемпионата Германии, которая идёт в этом турнире без поражений.

Таким образом, после семи сыгранных туров в Бундеслиге берлинцы набрали 17 очков (первое место), а зелёно-белые — пять очков (предпоследнее, 17-е место). После паузы на матчи сборных в чемпионате Германии «Унион» сыграет с «Айнтрахтом», а «Вольфсбург» — со «Штутгартом».

Германия - Бундеслига. 7-й тур
18 сентября 2022, воскресенье. 16:30 МСК
Унион
Берлин
Окончен
2 : 0
Вольфсбург
Вольфсбург
1:0 Сибачо – 54'   2:0 Бекер – 77'
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