«Унион» Берлин останется лидером Бундеслиги — обыгран «Вольфсбург»

Сегодня, 17 сентября, в 7-м туре немецкой Бундеслиги сезона-2022/2023 «Унион» принимал «Вольфсбург». Встреча прошла на стадионе «Ан дер Альтен Фёрстерай» в Берлине и завершилась победой хозяев — 2:0.



На 54-й минуте с передачи Шеральдо Бекера ударом головой с близкого расстояния отличился нападающий «Униона» Теозон-Жордан Сибачо. Упрочил преимущество Урса Фишера всё тот же Бекер — он забил на 74-й минуте. «Унион» остаётся единственной командой чемпионата Германии, которая идёт в этом турнире без поражений.



Таким образом, после семи сыгранных туров в Бундеслиге берлинцы набрали 17 очков (первое место), а зелёно-белые — пять очков (предпоследнее, 17-е место). После паузы на матчи сборных в чемпионате Германии «Унион» сыграет с «Айнтрахтом», а «Вольфсбург» — со «Штутгартом».