«Унион» Берлин останется лидером Бундеслиги — обыгран «Вольфсбург»

Сегодня, 17 сентября, в 7-м туре немецкой Бундеслиги сезона-2022/2023 «Унион» принимал «Вольфсбург». Встреча прошла на стадионе «Ан дер Альтен Фёрстерай» в Берлине и завершилась победой хозяев — 2:0.
На 54-й минуте с передачи Шеральдо Бекера ударом головой с близкого расстояния отличился нападающий «Униона» Теозон-Жордан Сибачо. Упрочил преимущество Урса Фишера всё тот же Бекер — он забил на 74-й минуте. «Унион» остаётся единственной командой чемпионата Германии, которая идёт в этом турнире без поражений.
Таким образом, после семи сыгранных туров в Бундеслиге берлинцы набрали 17 очков (первое место), а зелёно-белые — пять очков (предпоследнее, 17-е место). После паузы на матчи сборных в чемпионате Германии «Унион» сыграет с «Айнтрахтом», а «Вольфсбург» — со «Штутгартом».
- 18 сентября 2022
-
19:37
-
19:30
-
19:24
-
19:18
-
19:09
-
19:00
-
18:53
-
18:51
-
18:51
-
18:45
-
18:45
-
18:40
-
18:40
-
18:35
-
18:34
-
18:33
-
18:33
-
18:31
-
18:30
-
18:28
-
18:24
-
18:19
-
18:15
-
18:11
-
18:10
-
18:07
-
18:03
-
18:02
-
18:00
-
18:00
-
17:54
-
17:45
-
17:41
-
17:31
-
17:28