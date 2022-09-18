Валерий Кечинов: если ситуация в Киргизии будет опасная, то игру сборной России отменят

Бывший футболист Валерий Кечинов прокомментировал ситуацию с событиями в Киргизии ввиду запланированного на 24 сентября товарищеского матча национальной команды этой страны со сборной России.

«Если там что-то опасное, то команда наверняка не поедет туда. За этим будут следить. Если ситуация будет такая, что рисковать нельзя, то отменят эту игру.



Стоит ли в качестве альтернативы провести матч в России? Стоит. Если согласятся сюда приехать, то да. Было бы замечательно. Это самое оптимальное, чтобы не отменять игру, а перенести. Однако не думаю, что там всё настолько серьёзно. Хотя сейчас можно ожидать что угодно», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ожидается, что матч состоится в столице Киргизии, Бишкеке.