Удаление и очередной гол Нобоа — в видеообзоре встречи «Сочи» и «Факела»
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Сегодня, 18 сентября, состоялся матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором воронежский «Факел» гостил у «Сочи». Встреча прошла на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток главного арбитра Яна Бобровского прозвучал в 16:30 мск.
Гости вышли вперёд на пятой минуте встречи — отличился Евгений Морозов после передачи Георгия Гонгадзе. Через шесть минут хозяева сравняли благодаря усилиям Кристиана Нобоа, ассистировал ему Никита Бурмистров. В оставшееся время матча команды зарабатывали предупреждения, что в конечном счёте привело к удалению — на 71-й минуте с поля ушёл футболист «Факела» Матвей Ивахнов за вторую жёлтую карточку в матче. Финальный свисток арбитра сигнализировал о ничейном результате встречи — 1:1.
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