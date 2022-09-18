«Не всё так ужасно». Булыкин — о поражении «Локомотива» в матче со «Спартаком»

Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал поражение железнодорожников в матче со «Спартаком» (1:2).

«Игра была хорошая. Дерби получилось, но мало голов. Могли забить больше и «Локомотив», и «Спартак». «Спартак» больше моментов имел, поэтому победил заслуженно.



У «Локомотива» был хороший отрезок, когда они могли забить. В принципе, проиграли 0:1, и не всё так ужасно. Но то, что творится с командой в 10-м туре, непозволительно для такого клуба», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Единственный гол в этом матче был забит нападающим «Спартака» Александром Соболевым на 35-й минуте. Красно-белые нанесли 14 ударов по воротам соперника (шесть — в створ), железнодорожники — шесть ударов (три — в створ). По владению мячом было примерное равенство (59% у «Спартака», 49% у «Локомотива»).