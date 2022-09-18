«Атлетико» — «Реал»: Родриго вывел гостей вперёд на 18-й минуте

Сегодня, 18 сентября, на стадионе «Цивитас Метрополитано» в Мадриде проходит матч 6-го тура чемпионата Испании. Играют «Атлетико» и «Реал», чьи встречи называются «мадридским дерби». Стартовый свисток Хосе Мунуэры Монтеры прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 18-й минуте Орельен Тчуамени выполнил подачу черпаком в зону штрафной соперника, а Родриго уверенно пробил по воротам Яна Облака и открыл счёт в матче.
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
После пяти туров «Реал» набрал 15 очков и занимает в турнирной таблице второе место, отставая от «Барселоны» на очко, но имея сегодняшний матч в запасе. «Атлетико» набрал 10 очков и идёт на седьмой строчке.
Обслуживает матч бригада арбитров во главе с Хосе Мунуэрой Монтерой. Помогают ему Игнасио Иглесиас Виллануэва и Сантьяго Хайме Латре.
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