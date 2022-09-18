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«Атлетико» — «Реал»: Родриго вывел гостей вперёд на 18-й минуте

«Атлетико» — «Реал»: Родриго вывел гостей вперёд на 18-й минуте
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Сегодня, 18 сентября, на стадионе «Цивитас Метрополитано» в Мадриде проходит матч 6-го тура чемпионата Испании. Играют «Атлетико» и «Реал», чьи встречи называются «мадридским дерби». Стартовый свисток Хосе Мунуэры Монтеры прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 18-й минуте Орельен Тчуамени выполнил подачу черпаком в зону штрафной соперника, а Родриго уверенно пробил по воротам Яна Облака и открыл счёт в матче.

Гол Родриго. Видеоролик:

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После пяти туров «Реал» набрал 15 очков и занимает в турнирной таблице второе место, отставая от «Барселоны» на очко, но имея сегодняшний матч в запасе. «Атлетико» набрал 10 очков и идёт на седьмой строчке.

Обслуживает матч бригада арбитров во главе с Хосе Мунуэрой Монтерой. Помогают ему Игнасио Иглесиас Виллануэва и Сантьяго Хайме Латре.

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