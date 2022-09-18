Джикия: ни в коем случае нельзя было терять очки. «Локо» — хорошая команда

Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал победу в матче 10-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:0).

«Сегодня ни в коем случае нельзя было терять очки, как и в других играх. Сегодня московское дерби всё-таки, «Локомотив» — хорошая и качественная команда. Потому Соболев и остальные ребята боролись и доигрывали эпизоды», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Единственный гол в этом матче был забит нападающим «Спартака» Александром Соболевым на 35-й минуте. Красно-белые нанесли 14 ударов по воротам соперника (шесть — в створ), железнодорожники — шесть ударов (три — в створ). По владению мячом было примерное равенство (59% у «Спартака», 49% у «Локомотива»). Гильермо Абаскаль использовал четыре замены, Йозеф Циннбауэр — все пять.

Матч «Спартака» и «Локомотива» был последним в чемпионате России перед паузой на игры сборных. Турнир возобновится 1 октября.