Джикия: ни в коем случае нельзя было терять очки. «Локо» — хорошая команда

Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал победу в матче 10-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:0).
«Сегодня ни в коем случае нельзя было терять очки, как и в других играх. Сегодня московское дерби всё-таки, «Локомотив» — хорошая и качественная команда. Потому Соболев и остальные ребята боролись и доигрывали эпизоды», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
Единственный гол в этом матче был забит нападающим «Спартака» Александром Соболевым на 35-й минуте. Красно-белые нанесли 14 ударов по воротам соперника (шесть — в створ), железнодорожники — шесть ударов (три — в створ). По владению мячом было примерное равенство (59% у «Спартака», 49% у «Локомотива»). Гильермо Абаскаль использовал четыре замены, Йозеф Циннбауэр — все пять.
Матч «Спартака» и «Локомотива» был последним в чемпионате России перед паузой на игры сборных. Турнир возобновится 1 октября.
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