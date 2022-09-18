Селихов — о Худякове: в России появился ещё один молодой талантливый вратарь. Он молодец

Голкипер московского «Спартака» Александр Селихов поделился мнением о вратаре «Локомотива» Данииле Худякове.

«Худяков хороший вратарь, очень перспективный. Он достаточно ещё молод. Я думаю, что в России появился ещё один молодой талантливый вратарь. Посмотрим, как он будет прогрессировать. Сегодня он молодец», — передаёт слова Селихова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Напомним, сегодня, 18 сентября, прошла встреча 10-го тура Российской Премьер-Лиги – в московском дерби сошлись «Спартак» и «Локомотив». Матч проходил на стадионе «Открытие Банк Арена». Стартовый свисток главного арбитра игры Кирилла Левникова прозвучал в 19:00 мск. Встреча завершилась победой «Спартака» со счётом 1:0.