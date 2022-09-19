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Алсу Абдуллина рассказала о главном тренере «Челси» Эмме Хейз и звёздных игроках

Алсу Абдуллина рассказала о главном тренере «Челси» Эмме Хейз и звёздных игроках
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Защитник лондонского «Челси» и сборной России Алсу Абдуллина поделилась мнением о главном тренере команды Эмме Хейз и звёздных одноклубницах.

«Эмма Хейз — один из лучших тренеров в мире и на данный момент в моей карьере. Очень хороший сильный тренер с огромными амбициями.

На удивление ни у кого не замечала звёздной болезни в команде, все очень добрые и простые», — рассказала Абдуллина в интервью пресс-службе женской сборной России.

В первом матче нового сезона английской Суперлиги сегодня, 18 сентября, «Челси» сыграл с «Ливерпулем» и потерпел поражение со счётом 1:2. Абдуллина была вне заявки синих на матч. Все три гола были забиты с пенальти. За мерсисайдцев отличилась нападающая Кэти Стенгель, а за лондонцев — футболистка сборной Англии Фран Кирби.

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