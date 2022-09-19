Месси побил рекорд Роналду по количеству голов без пенальти, сыграв на 150 матчей меньше

Аргентинский нападающий «ПСЖ» Лионель Месси забил 672-й гол, без учёта пенальти, в матче 8-го тура чемпионата Франции с «Лионом» (1:0), сообщается в «твиттере» Champions League Stats.

Сообщается, что аргентинскому нападающему удалось побить рекорд нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду по этому показателю, который забил 671 гол, не учитывая пенальти. Отметим, Месси для достижения этой цели понадобилось на 150 матчей меньше.

Месси выступает за «ПСЖ» с 2021 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года с возможностью продления ещё на один сезон.

В нынешнем сезоне аргентинский форвард провёл за «ПСЖ» 10 матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив 5 голов и сделал 7 результативных передач.