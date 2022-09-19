Украинский защитник сыграл за «Брюгге». Ранее он сообщил сборной, что ему нужна операция

Украинский защитник «Брюгге» Эдуард Соболь принял участие в матче девятого тура чемпионата Бельгии со «Стандардом» (0:3).
Футболист вышел на поле на 71-й минуте.
Примечательно, что ранее Соболь не попал в заявку национальной команды Украины на матчи Лиги наций из-за травмы.
Пресс-атташе сборной Украины Александр Глывинский прокомментировал участие Соболя в матче чемпионата Бельгии со «Стандардом».
«Его выход на поле стал для нас сегодня неожиданностью. Вчера он позвонил главному тренеру и сказал, что у него повреждение, что он нуждается в операции и не сможет принять участие в сборе. Может быть, врач клуба ему разрешил сегодня сыграть? Нам об этом неизвестно», — приводит слова Глывинского Fanday.
В сентябре сборной Украины предстоит дважды сыграть с Шотландией и один раз с Арменией в Лиге наций.
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