Украинский защитник сыграл за «Брюгге». Ранее он сообщил сборной, что ему нужна операция

Украинский защитник «Брюгге» Эдуард Соболь принял участие в матче девятого тура чемпионата Бельгии со «Стандардом» (0:3).

Футболист вышел на поле на 71-й минуте.

Примечательно, что ранее Соболь не попал в заявку национальной команды Украины на матчи Лиги наций из-за травмы.

Пресс-атташе сборной Украины Александр Глывинский прокомментировал участие Соболя в матче чемпионата Бельгии со «Стандардом».

«Его выход на поле стал для нас сегодня неожиданностью. Вчера он позвонил главному тренеру и сказал, что у него повреждение, что он нуждается в операции и не сможет принять участие в сборе. Может быть, врач клуба ему разрешил сегодня сыграть? Нам об этом неизвестно», — приводит слова Глывинского Fanday.

В сентябре сборной Украины предстоит дважды сыграть с Шотландией и один раз с Арменией в Лиге наций.